Nota influencer bosniaca di 26 anni muore due giorni dopo il suo matrimonio
Adna Rov?anin-Omerbegovi?, influencer e infermiera di 26 anni, è morta lo scorso 15 settembre, appena 48 ore dopo aver celebrato il matrimonio con il marito Faris. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: nota - influencer
“Aveva solo tre insufficienze e qualche nota”: lo sfogo della mamma-influencer per il figlio bocciato all’esame di terza media
Temptation Island, nota influencer svela: "Lo rifarei perché è stato necessario. Uomini e Donne? Ho capito presto che..."
La denuncia di una nota influencer: "Anziano mi ha toccato il sedere. Mi sento molestata"
Il Centro Commerciale Gargano celebra il suo 19° anniversario domenica 24 novembre con un evento speciale, che vedrà la presenza di #Taylor #mega, nota influencer e modella italiana, come ospite d’onore Taylor mega Centro Commerciale Gargano - facebook.com Vai su Facebook
Nota influencer bosniaca di 26 anni muore due giorni dopo il suo matrimonio.
Nota influencer bosniaca di 26 anni muore due giorni dopo il suo matrimonio - Omerbegovic, influencer e infermiera di 26 anni, è morta lo scorso 15 settembre, appena 48 ore dopo aver celebrato il matrimonio con il ... Segnala fanpage.it