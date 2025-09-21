Nordio | no a pericolosa chiamata a armi

8.30 "Farò di tutto per evitare un referendum pro o contro i giuidici". Lo dice il ministro della Giustizia Nordio al Corsera sulla riforma della giustizia. "Perchè è il Pd, purtroppo, che ha già fatto una chiamata alle armi ai magistrati con il discorso di Franceschini in Parlamento.Questo è pericolosissimo" "L'equilibrio dei poteri costituzionali,tra legislativio e giudiziario,rimane inalterato e la magistratura inquirente e giudicante mantiene intatta la sua autonomia e indipendenza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Legge Nordio-Meloni: ancora un’approvazione a maggioranza politica della revisione della costituzione. Ennesimo sfregio alla democrazia costituzionale. Ma cominciò il centrosinistra nel 2001. Soltanto una bocciatura per il metodo adottato, prima che per il - X Vai su X

Nordio e la riforma della giustizia: «No a una pericolosa chiamata alle armi. Evitiamo un referendum pro o contro le toghe»; Le chat dei magistrati sul caso Albania: «Meloni vuole riscrivere il diritto, è più pericolosa di Berlusconi; Garanti dei detenuti: non credete a Nordio, il decreto “carcere sicuro” è inutile e pericoloso.

Nordio e la riforma della giustizia: «No a una pericolosa chiamata alle armi. Evitiamo un referendum pro o contro le toghe» - Ministro Carlo Nordio, un ultimo sì e la sua riforma sarà legge. Da msn.com

Almasri, Nordio: “Nesso tra mio operato e di Bartolozzi, la giudichi il tribunale dei ministri” - La maggioranza chiederà all’ufficio di presidenza della Camera di sollevare presso la Corte costituzionale un conflitto di competenza. repubblica.it scrive