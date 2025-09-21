Nordio Evitiamo un referendum pro o contro i giudici

ROMA (ITALPRESS) – “Farò di tutto per evitare che sia un referendum pro o contro i giudici”. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sulla riforma del sistema giudiziario. “L’equilibrio dei poteri costituzionali, tra legislativo e giudiziario – spiega -, rimane inalterato e la magistratura requirente e giudicante mantiene intatta la sua autonomia e indipendenza”. “Dall’inizio abbiamo detto che separazione delle carriere e sorteggio per il Csm erano nel programma elettorale e non si toccavano, ma sul resto eravamo aperti – sottolinea Nordio -. La magistratura ha risposto con uno sciopero e l’opposizione ha perso dei mesi per audizioni di giuristi contrari alla riforma, quando si potevano acquisire i loro scritti, autorevolissimi e ben argomentati, dedicando il tempo risparmiato per un confronto serio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it