Dal “pensati libera” di Sanremo al “ pensati sottona ”. Chiara Ferragni prova a rimettere in moto gli affari dopo il tracollo dei bilanci, i ricavi nel 2024 sono crollati da 12,55 a 1,759 milioni di euro e ha lasciato a casa 3 dipendenti su 4, e lancia la sua “rivoluzione romantica”. Di cosa si tratta? Di una capsule collection dai prezzi pop, felpe, magliette e cappellini con stampate frasi ad effetto dedicate ai cuori infranti. Un rebranding in pieno stile, cominciato cancellando dalla pagina Instagram del suo brand tutti i vecchi post: una mossa di marketing che arriva proprio nel mese in cui partirà il processo per truffa aggravata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non spaccarmi il cuore, è già rotto abbastanza”: Chiara Ferragni prova a risollevare le sorti (e i fatturati) del suo brand con “Rivoluzione romantica”