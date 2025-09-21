Non solo rugby e football americano anche il calcio rischia di causare danni al cervello | cosa dice l’ultimo studio sui colpi di testa

I colpi di testa nel calcio potrebbero lasciare segni duraturi sul cervello. A dirlo è un recente studio della Columbia University di New York, condotto su calciatori dilettanti, che ha messo in luce come ripetuti impatti con il pallone possano causare alterazioni cerebrali e ridurre la memoria e la capacità di apprendimento. Lo studio della Columbia University. I ricercatori hanno analizzato 352 giocatori amatoriali e un gruppo di controllo composto da 77 persone che non praticano sport di contatto. Attraverso risonanze magnetiche avanzate, si sono concentrati sulla regione orbito-frontale del cervello, fondamentale per le funzioni cognitive più complesse. 🔗 Leggi su Open.online

Non solo rugby e football americano, anche il calcio rischia di causare danni al cervello: cosa dice l’ultimo studio sui colpi di testa - I ricercatori della Columbia University hanno condotto uno studio su 352 giocatori amatoriali. Si legge su open.online

