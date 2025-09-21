Non ne posso più di fare lo spacciatore arrestatemi | ma i carabinieri lo ' graziano'
“Non ne posso più di fare lo spacciatore”. Alle 5.30 del mattino si è presentato al cancello della caserma della compagnia carabinieri di Vigevano (Pavia) e, in stato di forte agitazione, ha chiesto di parlare con un militare e gli ha consegnato un involucro contenente 67 grammi di hashish, in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: posso - fare
Maria Giovanna Elmi chiede al marito Gabriele Massarutto di tornare in Italia: “Posso continuare a fare televisione”
Finisce nel porto di Gallipoli con l’auto, ma esce illeso: “Non posso stare qui, domani devo fare 200 pizze”
"Posso fare un foto con i pappagalli?" e gli strappa il crocifisso: a processo per rapina
Gasperini PERFETTO su Pellegrini "Pellegrini lo devo recuperare io da solo? Se è ormai è inviso alla piazza e alla società, non lo posso fare. Se lo recuperiamo perchè ci serve, e a me serve, allora facciamolo tutti insieme". - facebook.com Vai su Facebook