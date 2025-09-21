Non ne posso più di fare lo spacciatore arrestatemi | ma i carabinieri lo ' graziano'

"Non ne posso più di fare lo spacciatore". Alle 5.30 del mattino si è presentato al cancello della caserma della compagnia carabinieri di Vigevano (Pavia) e, in stato di forte agitazione, ha chiesto di parlare con un militare e gli ha consegnato un involucro contenente 67 grammi di hashish, in.

