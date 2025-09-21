«N ooooo: nessuna festa il 15 settembre, per i miei 80 anni». Oddio, pure l’adorabile Carmen Maura, musa del trasgressivo Pedro Almodóvar, è una di quelle attrici banalmente vanitose che rimuovono i compleanni? Il dubbio – fiuuuuu! – viene subito fugato.«Mi ha assalito la pigrizia all’idea di organizzare un party! Casa mia è sacra: in disordine, piena di bambole ovunque, di sciocchezze, di giochi.» precisa ridendo lei, reduce dal successo di Calle Málaga ( Premio degli Spettatori-Armani Beauty alla Mostra di Venezia, nelle sale nel 2026). Cinema, dieci attrici che hanno recitato in ruoli maschili X Del resto, il tema anagrafico è il cuore del film della regista marocchina Maryam Touzani: CarmenMaría Ángeles vive a Tangeri da decenni nello stesso appartamento ma, un giorno, si vede piovere da Madrid la figlia e non in visita di cortesia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Non mi ero mai spogliata sul set ma, quando arrivi a questa età, hai più coraggio» spiega l’attrice spagnola, già musa di Almodóvar e ora protagonista di Calle Málaga, premiato a Venezia