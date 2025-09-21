Non è colpa dei Labubu
Questo commento inizia con una premessa: è ad alto rischio di retorica, qualcuno direbbe buonismo. Si correrà il rischio. Il tempo in cui viviamo è uno di quelli difficili, per chi ha un minimo di interesse per le cose del mondo. E non solo in termini assoluti per la drammaticità dei fatti internazionali, dall’Ucraina a Gaza. La fatica è tanta anche in termini relativi, quando ci si ferma a pensare alla distopia di un mondo, lo stesso per tutti, dove le condizioni di vita o di morte sono lontane anni luce a seconda delle coordinate geografiche. Un cortocircuito che si fa reale quando, per esempio, scorrendo la homepage del nostro sito, si passa nel tempo di mezzo scroll dal pezzo sullo sciopero generale del 22 settembre contro “il genocidio a Gaza” a quello sulla Labubu mania. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
