Un ex Napoli ha rivelato di essersi pentito della sua scelta di lasciare il Napoli. Il Napoli ha fatto passi da gigante nel corso degli anni, alzando sempre di più man mano l’asticella delle proprie ambizioni. La gestione De Laurentiis è stata un continuo crescendo, passando dalla Serie C alla vittoria di due Scudetti negli ultimi tre anni, dall’acquisto di occasioni di mercato a basso prezzo all’arrivo di calciatori affermati come Kevin De Bruyne. Di questa crescita se n’è accorto anche un giocatore che anni orsono ha scelto di lasciare il club azzurro con forse un po’ troppa fretta. Dossena “Non mi aspettavo un Napoli così grande”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Non dovevo lasciare il Napoli”, l’ex azzurro si è pentito: la rivelazione