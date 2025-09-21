Non ditelo a D’Alema | la giornalista cinese che ha fatto lo scoop sul Covid condannata ad altri 4 anni di carcere

Nella tanto “detestata” America di Trump avrebbe rischiato di vincere il premio Pulitzer, nella democratica e illuminata nazione cara a D’Alema e compagni, la giornalista cinese Zhang Zhan, 42 anni, ha ricevuto un’altra condanna a 4 anni. Pena che si somma agli altri 4 anni di reclusione che un tribunale di Whuan le ha inflitto nel 2020. La giornalista cinese, in carcere da quattro anni nel silenzio globale dei media, dopo aver documentato le prime fasi dell’epidemia di Covid-19 dall’epicentro della pandemia è stata condannata nuovamentead altri quattro anni di carcere. La sentenza è stata emessa venerdì scorso e a renderlo noto è stata l’associazione internazionale Reporter senza frontiere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

