Non chiudete piazza del Plebiscito | la raccolta firme

Napolitoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mille firme in meno di una settimana a Napoli per dire no alla chiusura continuativa di piazza Plebiscito. "Questo - dicono i promotori - è il secondo anno che viene chiusa la piazza per una interminabile serie di serate musicali a pagamento". Per questo i comitati civici, Felix, Plebiscito e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiudete - piazza

“Non chiudete piazza del Plebiscito”: la raccolta firme; Le strade chiuse a Roma sabato 10 e domenica 11 maggio; Rifiuti, l'Asìa festeggia 25 anni.

chiudete piazza plebiscito raccoltaMille firme per dire no alla chiusura di piazza Plebiscito - Mille firme in meno di una settimana a Napoli per dire no alla chiusura continuativa di piazza Plebiscito. Lo riporta ansa.it

chiudete piazza plebiscito raccoltaPiazza del Plebiscito, mille firme contro le chiusure per i concerti a pagamento - Comitati civici in rivolta: “A piazza del Plebiscito residenti penalizzati, danni economici e problemi di sicurezza” ... 2anews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Chiudete Piazza Plebiscito Raccolta