Non c' è pace per il Cittadella! Terzo ko di fila stavolta brinda l' Albinoleffe

E con questo sono 3 di fila. Il Cittadella si inceppa nuovamente, stavolta al fotofinish. E non manchranno polemiche. Ad esaltare è l'Albinoleffe di Lopez, ironia della sorte anche lui un ex Vicenza. A Zanica arriva una sconfitta che pesa, perché blocca - nuovamente - la ripartenza, lasciando i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it