Il genere dei western noir rappresenta un’interessante fusione tra due stili cinematografici, offrendo narrazioni complesse che esplorano temi di violenza e tradimento ambientate nel contesto del selvaggio West. Questa tipologia di film si distingue per un tono più crudo e realistico rispetto ai western convenzionali, spesso caratterizzati da budget contenuti e atmosfere grittily realistiche che sfatano l’ideale mitologico dell’epopea americana. caratteristiche distintive dei western noir. approccio stilistico e narrativo. I western noir richiedono uno stile visivo più cupo, con un uso marcato di luci e ombre per sottolineare le tensioni morali tra i personaggi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Noir western: 10 film che reinventano il genere