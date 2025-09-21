NoiPa fuori servizio quando torna online il cedolino

Il portale NoiPa ha comunicato, attraverso un avviso ufficiale del 16 settembre, una sospensione temporanea delle sue principali funzionalità. L’interruzione, programmata per consentire interventi di aggiornamento e manutenzione, è iniziata alle ore 18:00 di venerdì 19 settembre e si concluderà nella mattinata di lunedì 22 settembre. La sospensione è necessaria per consentire attività tecniche di manutenzione straordinaria e aggiornamento del sistema. Questi interventi hanno l’obiettivo di migliorare la stabilità, l’efficienza e la sicurezza della piattaforma, che gestisce mensilmente i servizi amministrativi e stipendiali per centinaia di migliaia di utenti della Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - NoiPa fuori servizio, quando torna online il cedolino

In questa notizia si parla di: noipa - fuori

