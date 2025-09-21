NoiPa fuori servizio quando torna online il cedolino

Quifinanza.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portale NoiPa  ha comunicato, attraverso un avviso ufficiale del 16 settembre, una sospensione temporanea delle sue principali funzionalità. L’interruzione, programmata per consentire interventi di aggiornamento e manutenzione, è iniziata alle ore 18:00 di venerdì 19 settembre e si concluderà nella mattinata di lunedì 22 settembre. La sospensione è necessaria per consentire attività tecniche di manutenzione straordinaria e aggiornamento del sistema. Questi interventi hanno l’obiettivo di migliorare la stabilità, l’efficienza e la sicurezza della piattaforma, che gestisce mensilmente i servizi amministrativi e stipendiali per centinaia di migliaia di utenti della Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

noipa fuori servizio quando torna online il cedolino

© Quifinanza.it - NoiPa fuori servizio, quando torna online il cedolino

In questa notizia si parla di: noipa - fuori

NoiPA: dal 24 marzo al 7 aprile sospensione servizi. Sarà possibile consultare cedolini stipendio e CU; Caos NoiPA: il self-service per il taglio del cuneo fiscale è fuori uso! Cosa rischi se non agisci entro il 25 maggio; Bonus Natale 2024, facciamo chiarezza: le FAQ da NOIPA.

NoiPA stipendio docenti: ripristinati servizi del sito e dell’app/ Il calendario delle emissioni di aprile - Buone notizie per chi è interessato a NoiPA stipendio docenti, perché i disservizi registrati nella giornata odierna dalla piattaforma sono terminati. Segnala ilsussidiario.net

NoiPA: in arrivo i pagamenti per Docenti e ATA con Presa di Servizio a Settembre 2025 - Con l’inizio del nuovo anno scolastico, migliaia di docenti e personale ATA che hanno preso servizio nel mese di settembre 2025 attendono con ansia l’arrivo dei primi stipendi. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Noipa Fuori Servizio Torna