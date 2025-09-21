Noi Moderati perde pezzi anche nel Vallo di Diano | in cinque passano a Forza Italia

Salernotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il coordinatore di zona Antonio Casale, l’assessore di Teggiano Marisa Federico e il consigliere comunale Luigi Morello lasciano Noi Moderati per approdare in Forza Italia. Con loro anche il coordinatore di Sala Consilina Valter Carotenuto, il coordinatore di Sanza Pietro Raddi e l’intero gruppo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: moderati - perde

Noi moderati: Romano, 'auguri a Silli per nuovo incarico, partito perde dirigente importante'

Noi Moderati perde pezzi anche nel Vallo di Diano: in cinque passano a Forza Italia.

Cerca Video su questo argomento: Moderati Perde Pezzi Vallo