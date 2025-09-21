Noi impotenti nel mondo disumano
Nell’era dell’odio essere onesti non basta. Cosa succederebbe se ogni persona ne portasse in piazza un’altra e poi un’altra? Il popolo dei disarmati deve farsi sentire. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Grazie al mio amico d’infanzia Don Mauro, hai espresso ciò che è nel cuore di tutti noi che ci sentiamo impotenti. Queste sono le parole che tutti dovremmo esprimere, come singoli individui, come piccole o grandi comunità, tutti finché non sarà il mondo intero - facebook.com Vai su Facebook
