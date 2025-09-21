Noel Gallagher ha creato un’opera d’arte per l’associazione benefica Teenager Cancer Trust

Noel Gallagher ha creato un'opera d'arte esclusiva in vendita volta a raccogliere fondi per il Teenage Cancer Trust. Questo progetto segna la seconda volta che Noel unisce le forze con i Connor Brothers for Teenage Cancer Trust, collaborando anche a un progetto chiamato You Can Have It All nel 2022. L'impegno benefico arriva poiché il cantante, cantautore, chitarrista degli Oasis è ambasciatore dell'organizzazione britannica, che lavora per fornire assistenza infermieristica specializzata e sostegno ai giovani malati di cancro. Sono in vendita due pezzi, ciascuno dei quali è stato originariamente creato da Gallagher durante l'emergenza sanitaria e sono stati rivisitati in due nuove edizioni cartacee.

In questa notizia si parla di: noel - gallagher

