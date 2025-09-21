Nicola Baiocchi | Ma con la sinistra tagli per 37 miliardi
Nicola Baiocchi (Fd’I) è stato presidente della commissione regionale sanità e politiche sociali e si ripresenta al Consiglio regionale per continuare l’esperienza in Regione "con lo stesso impegno e motivazione". "Come presidente della commissione – afferma Baiocchi –, ho dato il mio contributo per il piano socio-sanitario, per la pianificazione della nuova sanità territoriale e in particolare per la riapertura del reparto materno-infantile di Pesaro, per il completamento della centrale operativa del 118 e per la definizione della sede del centro per l’autismo". Se eletto, questa volta entrerà in giunta e continuerà a occuparsi di sanità? "Il primo risultato è la conferma di Acquaroli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Nicola Baiocchi (FdI): «Matteo Ricci ha finalmente ammesso che i mali della sanità vengono dai governi con fulcro il Pd»
Ricci e la sinistra ripetono a memoria una filastrocca senza un minimo fondo di verità, a discapito dei Marchigiani!
Nicola Baiocchi: Ma con la sinistra tagli per 37 miliardi; Baiocchi inaugura la sede: Da Ricci e dalla sinistra non prendiamo lezioni.
Baiocchi inaugura la sede: "Da Ricci e dalla sinistra non prendiamo lezioni" - "Non prendiamo lezioni da chi ha distrutto la sanità della nostra regione, da chi ha chiuso ospedali e tagliato risorse danneggiando il territorio". Riporta ilrestodelcarlino.it
Baiocchi (FdI), 'con Acquaroli dieci ospedali in costruzione' - "Stiamo realizzando dieci nuovi ospedali, rafforzando quelli esistenti e portando avanti investimenti concreti su tutto il territorio regionale". Secondo ansa.it