Nicola Baiocchi (Fd’I) è stato presidente della commissione regionale sanità e politiche sociali e si ripresenta al Consiglio regionale per continuare l’esperienza in Regione "con lo stesso impegno e motivazione". "Come presidente della commissione – afferma Baiocchi –, ho dato il mio contributo per il piano socio-sanitario, per la pianificazione della nuova sanità territoriale e in particolare per la riapertura del reparto materno-infantile di Pesaro, per il completamento della centrale operativa del 118 e per la definizione della sede del centro per l’autismo". Se eletto, questa volta entrerà in giunta e continuerà a occuparsi di sanità? "Il primo risultato è la conferma di Acquaroli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nicola Baiocchi: "Ma con la sinistra tagli per 37 miliardi"