Nico Gonzalez Atletico Madrid clamoroso | l'ex Juve viene sostituito da Simeone e… Cosa è successo nell'ultimo match di campionato

Nico Gonzalez Atletico Madrid, ancora una maglia dal 1? per l’ex Fiorentina: Simeone gli dà fiducia, ma la sua sostituzione precede il vantaggio. L’avventura di  Nico Gonzalez  in  Spagna  è iniziata sotto i migliori auspici. L’esterno argentino ha impiegato pochissimo tempo per conquistare la fiducia di un allenatore esigente come  Diego Simeone, diventando subito un titolare dell’ Atletico Madrid. Anche nellultimo match, disputato sul difficile campo del  Maiorca, l’ex giocatore della  Fiorentina  è stato schierato dal primo minuto, confermando un trend che lo aveva già visto partire nell’undici iniziale sia in Champions League che nell’ultima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

