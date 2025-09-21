Nicastro sbaglia il rigore al 96’ E poco dopo Pozzi evita la beffa Contro la Pianese finisce senza gol
vis pesaro 0 pianese 0 VIS (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Tonucci (22’ st Di Renzo), Zoia (46’ st Bove); Tavernaro (14’ st Jallow), Paganini, Pucciarelli, Vezzoni; Di Paola; Nicastro, Stabile (22’ st Ferrari). All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Nina, Primasso, Forte, Berengo, Beghetto, Bocs, Mariani, Ascione, Ventre. PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Masetti, Amey (26’ st Gorelli); Sussi Tirelli (41’ st Chesti), Proietto, Balde (41’ st Simeoni), Coccia; Fabrizi (1’ st Bellini), Ongaro (26’ st Peli). All. Birindelli. A disp. Bertini T., Porciatti, Bertini M., Jasharovski, Xhani, Martey. Arbitro: Gandino di Alessandria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
