Netanyahu | sempre contro Stato Palestina

Servizitelevideo.rai.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.30 "Uno Stato palestinese metterebbe in pericolo l'esistenza di Israele": lo ha detto il premier israeliano Netanyahu. "Dovremo anche combattere, sia all'Onu che in tutte le altre sedi, contro la falsa propaganda rivolta a noi". "Gli appelli per uno Stato palestinese costituirebbero inoltre un'assurda ricompensa per il terrorismo". "La comunità internazionale ci contatterà su questa questione nei prossimi giorni". Progressi nei colloqui, ma la pace con Siria e Libano "è ancora una visione per il futuro". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: netanyahu - stato

Raid Israele su Gaza, colpita una chiesa: 3 morti, tra i feriti c'è anche padre Romanelli | Netanyahu e l'esercito: "E' stato un errore" | Il Patriarcato: "I leader alzino la voce"

Raid di Israele sulla chiesa di Gaza, Parolin: “Legittimo dubitare che sia stato un errore. Netanyahu parla di tregua vicina? Vorrei crederlo”

Strappo di Macron: "A settembre riconosceremo lo Stato della Palestina" | Netanyahu ritira la delegazione israeliana dai negoziati di Doha

Regno Unito e Canada riconoscono la Palestina. Netanyahu: Combatteremo contro riconoscimento - Il Regno Unito riconosce la Palestina; Guerra Israele, Regno Unito, Canada e Australia riconoscono Stato di Palestina. LIVE; Israele - Gaza, le news sulla guerra. Regno Unito, Canada e Australia riconoscono Stato palestinese.

netanyahu contro stato palestinaCanada, Regno Unito e Australia riconoscono lo «Stato di Palestina». Netanyahu: «Combatteremo gli appelli» - «Oggi, per ravvivare la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e di una soluzione a due Stati, il Regno ... Scrive msn.com

netanyahu contro stato palestinaNetanyahu, combatteremo appelli a riconoscimento Palestina - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato che "uno Stato palestinese metterebbe in pericolo l'esistenza di Israele" e ha promesso di "combattere gli appelli ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu Contro Stato Palestina