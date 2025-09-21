Netanyahu | sempre contro Stato Palestina

15.30 "Uno Stato palestinese metterebbe in pericolo l'esistenza di Israele": lo ha detto il premier israeliano Netanyahu. "Dovremo anche combattere, sia all'Onu che in tutte le altre sedi, contro la falsa propaganda rivolta a noi". "Gli appelli per uno Stato palestinese costituirebbero inoltre un'assurda ricompensa per il terrorismo". "La comunità internazionale ci contatterà su questa questione nei prossimi giorni". Progressi nei colloqui, ma la pace con Siria e Libano "è ancora una visione per il futuro". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

