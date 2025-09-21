Nessun tesoretto da spendere in manovra

Laverita.info | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la promozione dell’agenzia Fitch, Giorgetti frena le richieste dei partiti: «Deficit-pil sotto 3%, faremo cose col calo dello spread ma in un sentiero di sicurezza dei conti». Sul tavolo la riduzione dell’Irpef al ceto medio, quoziente familiare e rottamazione cartelle. 🔗 Leggi su Laverita.info

nessun tesoretto da spendere in manovra

© Laverita.info - «Nessun tesoretto da spendere in manovra»

In questa notizia si parla di: nessun - tesoretto

Giorgetti: “Non c’è alcun tesoretto da spendere. Nessuna pressione o telefonata sul Monte dei…; Giorgetti sulla Manovra: Non c'è un tesoretto. Nessun taglio allo stato sociale; Manovra, fisco e pensioni: le partite del governo in autunno.

nessun tesoretto spendere manovraGiorgetti: “Non c’è alcun tesoretto da spendere. Nessuna pressione o telefonata sul Monte dei Paschi” - L'abbraccio di Dombrovskis: se l’Italia riuscirà a ridurre il deficit sotto il 3% del Pil quest’anno, uscirà dalla procedura per deficit eccessivo nella prossima "primavera" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Manovra: Giorgetti, non c'e' tesoretto, rotta e' precisa - 'Un tesoretto da spendere non c'e': possiamo fare le cose che se lo spread fosse rimasto a 250 punti ... Riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Nessun Tesoretto Spendere Manovra