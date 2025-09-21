Nessun tesoretto da spendere in manovra
Dopo la promozione dell’agenzia Fitch, Giorgetti frena le richieste dei partiti: «Deficit-pil sotto 3%, faremo cose col calo dello spread ma in un sentiero di sicurezza dei conti». Sul tavolo la riduzione dell’Irpef al ceto medio, quoziente familiare e rottamazione cartelle. 🔗 Leggi su Laverita.info
20/9/25. Sanità nel Veneto. Assessore Lanzarin (foto): "Il Veneto è primo in Italia per qualità secondo il Ministero. Nessun 'tesoretto', conti in ordine e risorse ai privati già programmate. Il pubblico non abdica: il privato è partner, dentro le regole"
20/9/25. Sanità nel Veneto. Assessore Lanzarin (foto): "Il Veneto è primo in Italia per qualità secondo il Ministero. Nessun 'tesoretto', conti in ordine e risorse ai privati già programmate. Il pubblico non abdica: il privato è partner, dentro le regole" "In merito alle
