Nelle strade della Regina 50 multe al giorno

A Cattolica la matematica delle multe parla chiaro: in dieci mesi, dal primo ottobre 2024 al 31 luglio scorso, la polizia locale ha messo nero su bianco 15.279 verbali. Tradotto, significa una media di circa 50 multe al giorno, comprese le domeniche e i festivi. Numeri che fanno capire quanto intensa sia l’attività di controllo sulle strade cittadine. Il bilancio ufficiale, certificato dalla determinazione dirigenziale del 9 settembre, non lascia spazio a interpretazioni. La parte più corposa delle sanzioni – 14.462 verbali – riguarda violazioni generiche del codice della strada: divieti di sosta, cinture non allacciate, uso del cellulare al volante e via dicendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nelle strade della Regina 50 multe al giorno

