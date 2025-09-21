L e collezioni Autunno-Inverno 20252026 consacrano il ritorno definitivo degli accessori statement. In primis, le borse e le scarpe di sapore glam-rock, ma adatte alla vita di tutti i giorni. Appariscenti nei dettagli metallici, eleganti nelle silhouette. Spaziano dalle ballerine con borchie decorative alle totes portatutto con disegni studded. Look street style d’autunno: 5 outfit da copiare dalla NYFW X Il messaggio delle passerelle è inequivocabile: è il momento dell’audacia, ma con l’eleganza misurata del minimal-chic. Gli accenti rock riscrivono il ruolo del nero, che si trasforma in una tela sofisticata su cui spiccano bagliori metallici e dettagli luminosi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nell’Autunno-Inverno 2025/26 il guardaroba si accende con accessori d’impatto: borse strutturate, ballerine e stivaletti, dotati di borchie e dettagli metallici che trasformano ogni look. Perché anche il rientro in ufficio merita un tocco di luce