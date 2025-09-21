Nell’Autunno-Inverno 2025 26 il guardaroba si accende con accessori d’impatto | borse strutturate ballerine e stivaletti dotati di borchie e dettagli metallici che trasformano ogni look Perché anche il rientro in ufficio merita un tocco di luce
L e collezioni Autunno-Inverno 20252026 consacrano il ritorno definitivo degli accessori statement. In primis, le borse e le scarpe di sapore glam-rock, ma adatte alla vita di tutti i giorni. Appariscenti nei dettagli metallici, eleganti nelle silhouette. Spaziano dalle ballerine con borchie decorative alle totes portatutto con disegni studded. Look street style d’autunno: 5 outfit da copiare dalla NYFW X Il messaggio delle passerelle è inequivocabile: è il momento dell’audacia, ma con l’eleganza misurata del minimal-chic. Gli accenti rock riscrivono il ruolo del nero, che si trasforma in una tela sofisticata su cui spiccano bagliori metallici e dettagli luminosi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: nell - autunno
Da I Cesaroni al ritorno di Sabrina Ferilli: le fiction che vedremo su Canale 5 nell'autunno 2025
Roast in peace arriva su prime video nell’autunno 2025
I traditori italia in arrivo su prime video nell’autunno 2025
Come quando l’Estate scivola nell’Autunno Eppure preferiamo di più dire L’Estate che l’Autunno, per paura Di mandar via il Sole, E quasi reputiamo un Affronto Ammettere la presenza Di chi anche se incantevole, non è Colui che abbiamo amato Emily Dickin - X Vai su X
Parco agricolo urbano del Ticinello Omaggio all’autunno Dal 21 settembre riprendono le attività dell’ Associazione Parco Ticinello che propone una stagione ricca di eventi, storie e avventure da vivere nel parco. Si parte con Puliamo Il Mondo Le - facebook.com Vai su Facebook
10 trend della moda uomo per l’autunno inverno 2025/26 - Ecopellicce, total black, maxi bag e tanti altri trend della moda uomo per affrontare la stagione fredda come insegnano Milano e Parigi ... Si legge su iconmagazine.it
Tendenze moda Autunno/Inverno 2025/26: i 12 stili del nuovo Gentleman - Ma nonostante il richiamo al film del 1973, Il mondo dei robot, interpretato da un magistrale Yul Brynner, non è un ritorno nostalgico. Scrive milanofinanza.it