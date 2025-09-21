Il Milan di Allegri ha stravinto a Udine esprimendo un calcio per lo più offensivo, fatto di qualità individuale ma anche di una certa coralità che si rimproverava al tecnico di non riuscire a trasmettere alle sue squadre. Il 3-0 contro la squadra che aveva vinto a Milano con l’Inter è sicuramente segno del fatto che il Milan è una seria candidata a lottare per il vertice del campionato, specialmente con calciatori come Pulisic e Leao. Il Milan di Allegri ha espresso un gioco all’altezza di Modric (Gazzetta). Scrive così Gazzetta: “Attenzione al Milan, tre vittorie di fila fanno una prova. Ieri sera a Udine, più della conquista dei tre punti ha colpito il modo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nell’arrampicata sugli specchi, ora per la Gazzetta Allegri è giochista