Nella Tuscia le donne guadagnano un terzo in meno degli uomini peggiore dato del Lazio
Gli uomini e le donne sono uguali. La provincia di Viterbo non può sfruttare le stesse 7 parole usate da Cesare Cremonini per il suo primo singolo da solista. Proprio così, nella Tuscia i due sessi sono piuttosto distanti, un dato di fatto che emerge da una delle innumerevoli classifiche stilate. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
