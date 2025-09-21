Nella natura ’Traversata’ nel Parco

GROSSETO Scoprire il Parco della Maremma con la "Traversata dell’Uccellina", previsto per la giornata di oggi un percorso di 20 chilometri tra le colline e le bellezze storiche e naturali del Parco. E ripartono anche i laboratori didattici per le scuole. Continuano quindi anche a settembre gli itinerari con guida, pensati per conoscere il Parco regionale della Maremma, con "La traversata dell’Uccellina". Un modo per scoprire la bellezza naturalistica e storica del Parco, partendo da Alberese fino ad arrivare a Talamone, per un percorso immerso nella vegetazione tra le colline, che permetterà ai partecipanti di visitare l’abbazia di San Rabano, il Sasso della Signora, arrivando all’altana delle Sugherine dalla quale si gode una vista mozzafiato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

