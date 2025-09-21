Nel ‘Villaggio degli Uccelli’ in uno stadio da 6mila posti il ritorno di Mourinho in Portogallo | Non sono venuto qui per fare la guerra

Per ripartire e ritrovare il sapore della vittoria va bene anche un paese di ottomila abitanti con un nome cult per gli appassionati di ornitologia – Vila das Aves, tradotto Villaggio degli Uccelli -, uno stadio da 6.230 posti e un avversario, l’ Avs, che non appartiene alla nobiltà del calcio portoghese: José Mourinho si è rimesso in marcia dopo l’esonero in quel di Fenerbahce e il 3-0 del Benfica lo riporta al centro del ring. Il suo ritorno professionale nella terra lusitana ha dato una scossa al calcio di queste parti. Giornali, siti, televisioni e radio hanno vissuto settantadue ore come da tempo non accadeva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

