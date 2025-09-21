Doveva essere solo un messaggio di servizio («La direzione nazionale è convocata per il giorno 23 settembre, con il seguente ordine del giorno: Relazione della Segretaria»). Invece ha provocato una piccola bufera nel Pd. O meglio: tra i riformisti del Pd, l’area che, risultata maggioranza tra gli iscritti al congresso dem, poi è stata battuta nelle primarie da Elly Schlein. Il fatto è che l’ultima convocazione della direzione nazionale risale a febbraio. Nonostante, da allora, si dice, siano state prese tante decisioni (dai referendum della Cgil alle alleanze per le regionali), il parlamentino non è più stato riunito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nel Pd processano Bonaccini: "Appiattito su Elly"