Nel nome di Castracani. Patto tra Lucca e Fano.

Lucca e Fano, ecco il patto di amicizia nel nome di Castruccio Castracani. Nei giorni scorsi il sindaco Mario Pardini, insieme al vicesindaco Fabio Barsanti, al presidente del consiglio comunale Enrico Torrini e ai consiglieri comunali Stefano Pierini e Lorenzo del Barga, si sono recati nella città marchigiana per siglare con il sindaco Luca Serfilippi un patto di amicizia che unisce le due città. La firma all’accordo è stata apposta proprio nel Palazzo Castracane, alla presenza anche degli eredi del condottiero che ormai da secoli si sono stabiliti nelle Marche. "E’ un segno – ha commentato Pardini sul suo profilo Facebook – di quanto la nostra storia e le nostre tradizioni possano diventare strumento vivo di dialogo, ricerca ed incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

