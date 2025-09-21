Nel mondo dei dinosauri Lego | i migliori set ispirati a Jurassic Park e Jurassic World

Dal classico di Steven Spielberg alla recente trilogia di Jurassic World, Lego ha seguito con attenzione il mondo dei dinosauri cinematografici, con set di ogni tipo. Vediamo i migliori da esporre e per giocare! Gioco e collezione. Bambini e adulti. Una dicotomia da sempre presente quando si parla di Lego e che si è accentuata negli ultimi anni, quando il web e i social hanno maggiormente sdoganato la permanenza della passione anche negli adulti. Una distinzione che a volte è ancora percepibile nei set prodotti, che in alcuni casi hanno caratteristiche che ne filtrano in qualche modo l'utenza, soprattutto quando si ha a che fare con brand popolari che possono avere un pubblico molto giovane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

