Negli Usa cresce la cultura dell' assassinio Ci sono omicidi mirati legati all' ideologia
"Negli Stati Uniti la cultura dell'assassinio sta crescendo, sta diventando un meme, un fattore culturale, sociale, di linguaggio, ad alto rischio di emulazione". James A. Gagliano è un ex agente speciale dell'Fbi, per 25 anni membro delle squadre d'élite antiterrorismo. In pensione, oggi è anche analista della Cnn. Risponde al Giornale dallo Stato di New York. Cosa intende per cultura dell'assassinio? "Omicidi mirati legati all'ideologia. Dal 2020, dagli scontri del movimento Black Lives Matters e degli Antifa, assistiamo a una discesa dell'America verso una certa forma di tolleranza del crimine, quando quel crimine è commesso nel nome di un'ideologia giusta.
La tragica normalità della violenza politica negli Usa; Charlie Kirk e la denuncia sulla cultura dell'assassinio della sinistra, cosa diceva l'attivista ucciso; Omicidio di Charlie Kirk: perché potrebbe esserci una assassination culture negli Stati Uniti.
Dopo l’assassinio di Kirk, emergono tensioni sul rapporto con Israele anche tra gli stessi conservatori Usa - Il caso Kirk rivela tensioni crescenti nell'area MAGA sul ruolo di Israele e il principio "America First" caro ai trumpiani ... Segnala ilfattoquotidiano.it