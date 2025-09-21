Negli Usa cresce la cultura dell' assassinio Ci sono omicidi mirati legati all' ideologia

"Negli Stati Uniti la cultura dell'assassinio sta crescendo, sta diventando un meme, un fattore culturale, sociale, di linguaggio, ad alto rischio di emulazione". James A. Gagliano è un ex agente speciale dell'Fbi, per 25 anni membro delle squadre d'élite antiterrorismo. In pensione, oggi è anche analista della Cnn. Risponde al Giornale dallo Stato di New York. Cosa intende per cultura dell'assassinio? "Omicidi mirati legati all'ideologia. Dal 2020, dagli scontri del movimento Black Lives Matters e degli Antifa, assistiamo a una discesa dell'America verso una certa forma di tolleranza del crimine, quando quel crimine è commesso nel nome di un'ideologia giusta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

