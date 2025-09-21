Neanche De Zerbi conosce il suo Marsiglia che ha mandato all’inferno Rabiot ossia il calciatore migliore

Marsiglia contro Psg questa sera in Ligue 1. La sfida mette in contrapposizione, come raccontano dalla Francia, la squadra che ha vinto la Champions e che oggi ha quasi tutto l’attacco in infermeria contro il Marsiglia di De Zerbi, uscito sconfitto da Madrid ma con uno status europeo superiore ad altre squadre francesi come il Monaco che ha preso un’imbarcata. Credere che il Marsiglia sconfigga il Psg significa fidarci di una squadra che neanche De Zerbi conosce (Equipe). Scrive così L’Equipe: “ Poiché abbiamo un po’ di fantasia, continuiamo a pensare che queste siano le due migliori squadre francesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Neanche De Zerbi conosce il suo Marsiglia che ha mandato all’inferno Rabiot ossia il calciatore migliore

