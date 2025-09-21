Nazionali Inter Ancelotti guarda in nerazzurro! Tra gli osservati del derby d’Italia non solo Bremer

Nazionali Inter, Ancelottimanda i suoi uomini a Torino: nel mirino non solo Bremer della Juve, ma anche Carlos Augusto dei nerazzurri. Il derby d’Italia dello scorso 13 settembre, terminato con la vittoria in extremis della Juventus sull’ Inter per 4-3, continua a far parlare non solo per i colpi di scena sul campo, ma anche per la presenza di osservatori speciali sugli spalti dell’ Allianz Stadium. Come comunicato dalla CBF, infatti, lo staff tecnico della Nazionale brasiliana guidata da Carlo Ancelotti era presente per visionare i giocatori verdeoro impegnati nella sfida. In Europa sono stati inviati Paul Clement, Luigi Lasala e Francesco Mauri (vice allenatori), Simone Montanaro (analista delle prestazioni) e Mino Fulco (preparatore atletico). 🔗 Leggi su Internews24.com

