Nazionali Inter Ancelotti guarda in nerazzurro! Tra gli osservati del derby d’Italia non solo Bremer
Nazionali Inter, Ancelottimanda i suoi uomini a Torino: nel mirino non solo Bremer della Juve, ma anche Carlos Augusto dei nerazzurri. Il derby d’Italia dello scorso 13 settembre, terminato con la vittoria in extremis della Juventus sull’ Inter per 4-3, continua a far parlare non solo per i colpi di scena sul campo, ma anche per la presenza di osservatori speciali sugli spalti dell’ Allianz Stadium. Come comunicato dalla CBF, infatti, lo staff tecnico della Nazionale brasiliana guidata da Carlo Ancelotti era presente per visionare i giocatori verdeoro impegnati nella sfida. In Europa sono stati inviati Paul Clement, Luigi Lasala e Francesco Mauri (vice allenatori), Simone Montanaro (analista delle prestazioni) e Mino Fulco (preparatore atletico). 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: nazionali - inter
Appiano Inter, arrivato Gattuso a far visita ai nazionali dei nerazzurri! Il ct della Nazionale accompagnato da Buffon
Allenamenti Inter, il programma per la sosta nazionali: sedute con l’U23 e 4 giorni liberi
Inter U23, 5 convocati per le Nazionali: Topalovic con la Slovenia, in due per l’Italia
Secondo La Gazzetta dello Sport, durante la sosta per le Nazionali, Luka Modric avrebbe visto tutte le partite delle prime due giornate di Serie A, per studiare gli avversari. Avrebbe guardato anche Juventus-Inter e Fiorentina-Napoli in sequenza tra sabato po - facebook.com Vai su Facebook
Inter, sono rientrati i nazionali: giovedì atteso Lautaro. VIDEO #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
La caduta dell’Inter simbolo di un calcio schiacciato dalla paura e senza più allegria; Brasile, i convocati di Ancelotti: dalla Serie A solo Wesley; Incontro Fabregas-Ancelotti a Madrid per Nico Paz: alleanza Como-Real per non venderlo all'Inter.
Ancelotti si presenta al Brasile: "Qui per vincere il mondiale. L'Italia? Non mi ha mai cercato" - Carlo, Carletto, adesso diventato Carlinhos per i tifosi brasiliani che salutano il loro primo c. Lo riporta gazzetta.it
Ancelotti e il Brasile, Carlao pronto per l’ennesima meraviglia - Da mesi si parla di Ancelotti come statua granitica, un “Cristo” laico e misericordioso, capace di allargare le braccia lassù in cima al Corcovado. Riporta repubblica.it