Lo Shamrock V (36,11 m), il primo yacht J-Class e l’unico costruito in legno, ha ottenuto la certificazione SEA Index nel corso della 17esima Monaco Classic Week – La Belle Classe. Varata nel 1930 per Sir Thomas Lipton, alla sua quinta sfida all’America’s Cup, questa leggendaria imbarcazione ha ottenuto la valutazione massima di 5 stelle del SEA Index, il primo sistema di valutazione dell’impatto ambientale per imbarcazioni di lunghezza superiore ai 24 metri. Il riconoscimento è stato consegnato al suo armatore, Hugh Morrison, socio dello Yacht Club de Monaco, alla presenza del principe Alberto II di Monaco, del segretario generale dello Yacht Club de Monaco Bernard d’Alessandri e di Catherine Chabaud, presidente dello Yacht Club de France. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Nautica: Shamrock V ottiene certificazione Sea Index alla Monaco Classic Week