Nautica Design innovation award premio eccellenza a Salone Internazionale

(Adnkronos) – Nella suggestiva cornice di Palazzo Ducale, centro culturale di Genova, sono stati conferiti i riconoscimenti della sesta edizione del Design innovation award. Creato nel 2020, è un premio all’eccellenza, alla ricerca e all’innovazione nel settore nautico mondiale ed espressione del Made in Italy che rende celebre il comparto globalmente. Alla serata ha partecipato . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: nautica - design

Nautica, Design Innovation Award: al via candidature per sesta edizione

Genova, debutto di Solaria: la cucina outdoor che unisce design e nautica

Disegnata Andreas Zapatinas, aveva un design ispirato alla nautica, fari carenati come erano di moda negli anni '50 e '60 e la chicca della maniglia "a bacchetta" delle portiere - facebook.com Vai su Facebook

Nautica, Design innovation award, premio eccellenza a Salone Internazionale; Design Innovation Award: Palazzo Ducale premia i protagonisti del design nautico al 65° Salone Nautico Internazionale; Salone Nautico, assegnato il Design innovation award.

DESIGN INNOVATION AWARD: ASSEGNATO A PALAZZO DUCALE IL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO - Nella suggestiva cornice di Palazzo Ducale, centro culturale della città ... Come scrive ilnautilus.it

Design Innovation Award, Stella (Confindustria Nautica) : ‘premio che celebra legame tra Design, innovazione e sostenibilità” - “E’ un riconoscimento nato nel 2020, in un momento complesso della nostra vita, ma che oggi è diventato un punto di riferimento e atteso da tutta la comunità della nautica. Riporta padovanews.it