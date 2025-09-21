Nata dopo il lockdown | ai Ranaway la targa di Migliore Teen Band della Romagna

Forlitoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Ranaway riceveranno sabato 4 ottobre la targa quale "Migliore Teen Band" della Romagna per aver partecipato all'evento Ritmiks 2025 in Spagna, il meeting più grande ed importante d'Europa per le formazioni musicali, scelte tra le più prestigiose accademie musicali Eropee. Un risultato di tutto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

