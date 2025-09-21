Nascondeva la droga nella macchinina elettrica del figlioletto | arrestato

La lotta alla droga posta in essere dagli investigatori della Squadra Mobile di Padova continua a dare importanti risultati. Giovedì 18 settembre la polizia ha arrestato un cittadino nigeriano in via Mortise. Lo straniero è stato sorpreso mentre cedeva sostanza stupefacente ad un cliente. I. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Giovedì 18 settembre a Mortise gli investigatori della Squadra Mobile di Padova hanno messe le manette ai polsi ad un 28enne nigeriano.

