Nasconde un profumo negli slip e scappa | arrestato 19enne

Parmatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno arrestato un 19enne straniero, ritenuto il presunto responsabile del furto di una bottiglietta di profumo del valore di 170 euro. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione dei fatti, verso le ore 19.00 di venerdì 19 settembre, un gruppo di ragazzi di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nasconde - profumo

Nasconde un profumo negli slip e scappa: arrestato 19enne; Carabinieri, Marescialli allievi: nove giovani militari sul campo.

nasconde profumo slip scappaNasconde un profumo negli slip e tenta di uscire dal negozio senza pagare. Arrestato - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno arrestato un 19enne straniero che, a seguito degli accertamenti e delle verifiche svolte, è ritenuto il pre ... Riporta gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Nasconde Profumo Slip Scappa