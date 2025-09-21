Nasconde 86 dosi di cocaina in auto arrestato pusher 31enne

Milano, 21 settembre 2025 – Arrestato un italiano di 31 anni, con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Venerdì pomeriggio, i poliziotti della Squadra Mobile di Milano hanno svolto un mirato servizio di contrasto allo spaccio di droga in zona viale Papiniano quando, verso le 18.45, hanno notato una vettura utilitaria diretta in piazzale Cantore con un uomo alla guida, poi identificato nel 31enne, che si guardava attorno come per accertarsi che non fosse seguito da nessuno. Giunto in viale Famagosta, ha svoltato in via Santander andando a urtare un'auto con un altro uomo alla guida.

