Nasce ad Acireale la Scuola della Cartapesta

Cataniatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istituto San Luigi annuncia l’avvio ufficiale della Scuola della Cartapesta di Acireale, un innovativo percorso formativo dedicato all’arte che da secoli anima il Carnevale. Il progetto sarà presentato in conferenza stampa lunedì 22 settembre alle ore 11:00, nella sala stampa del Palazzo del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

