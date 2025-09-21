Nasce ad Acireale la Scuola della Cartapesta
L’Istituto San Luigi annuncia l’avvio ufficiale della Scuola della Cartapesta di Acireale, un innovativo percorso formativo dedicato all’arte che da secoli anima il Carnevale. Il progetto sarà presentato in conferenza stampa lunedì 22 settembre alle ore 11:00, nella sala stampa del Palazzo del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: nasce - acireale
NASCE AD ACIREALE LA SCUOLA DELLA CARTAPESTA – DAL BOZZETTO ALLA FORMA Conferenza stampa di presentazione – Lunedì 22 settembre, ore 11:00 Sala stampa Palazzo del Turismo – Via Ruggero Settimo 11, Acireale (CT) Un nuovo - facebook.com Vai su Facebook
Il più bel Carnevale di Sicilia: i maestri della cartapesta incantano Acireale; Carnevale Acireale / Nei carri di cartapesta la visione della vita in chiave allegorica; Maschere, musica e le meraviglie di cartapesta: il Carnevale di Acireale entra nel cuore della festa.
Diocesi: Acireale, per Santa Venera realizzate 2 statuette, una in cartapesta realizzata con i foglietti delle messe - In occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Santa Venera, patrona della diocesi di Acireale, che si svolgono oggi nella città acese, nascono due opere d’arte sacra che uniscono fede, ... Da agensir.it