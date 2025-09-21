Nel vasto universo di Naruto, molti personaggi secondari hanno mostrato potenzialità e storie che, per varie ragioni, sono rimaste in ombra o non sono state sviluppate come avrebbero meritato. Questo articolo analizza alcune tra le figure più interessanti e meno approfondite della serie, evidenziando le loro caratteristiche e il motivo per cui avrebbero potuto avere un ruolo più rilevante nel racconto. konan: la ninja potente e il suo potenziale inespresso. Konan si distingue come una delle ninja femminili più forti di Naruto. Nel romanzo dedicato all’Akatsuki, si rivela che Obito aveva l’intento di eliminarla per alimentare l’odio di Nagato, inviandola a catturare il jinchuriki della Cinque Code. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Naruto: 10 personaggi dimenticati dall’anime