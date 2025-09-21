Narni Sport Night Lorenzo Lucarelli ed Alessia Quondam | Risultato straordinario

Un bilancio più che soddisfacente è stato tracciato da Lorenzo Lucarelli e Alessia Quondam. Il sindaco e l’assessore allo sport hanato la ‘Narni Sport Night’ giunta alla dodicesima edizione. Un evento che si è svolto ieri, sabato 20 settembre, a Narni scalo. La doppia intervista video. . 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: narni - sport

Una parete per arrampicata e un campo da beach volley: tutte le novità di Narni Sport Night 2025

Narni, la Notte Bianca dello Sport ‘ospita’ un torneo di beach volley: l’energia della pallavolo sotto le stelle

Un torneo di beach volley e “una sorpresa per chi ama il calcio balilla”, tutte le novità di Narni sport night 2025

GIÀ RECORD DI PRESENZE! Alla 12^ Notte bianca dello sport! Narni Sport Night - facebook.com Vai su Facebook

Narni Sport Night, Lorenzo Lucarelli ed Alessia Quondam: Risultato straordinario; Narni, via Tuderte si trasforma in una grande palestra a cielo aperto. Grande successo per la Sport Night; Narni Sport Night: la dodicesima edizione domani sera in scena allo Scalo..

In 300 tra corsa e camminata a Narni: un successo per il 6° Trofeo Gole del Nera - Grande partecipazione, circa 300 iscritti tra gara competitiva di 12 km e camminata non competitiva di 7 km, al campo scuola Bertoli ... Segnala sporterni.it

Narni, novità in vista nel consiglio comunale. Lorenzo Bonifazi si dimette. Ecco chi entrerà al suo posto - Faceva parte della lista Lucarelli Sindaco che si era costituita 3 anni e mezzo fa a sostegno dell’attuale primo cittadino ... Si legge su corrieredellumbria.it