Smaltita la delusione post City, è tempo di concentrare le proprie forze per il match contro il Pisa di Gilardino. In tal senso, Antonio Conte sta già pensando alle mosse tattiche da sfoderare per riportare la squadra alla vittoria. Non è di certo un segreto: i toscani (sulla carta) sono parecchio inferiori al Napoli ma, quello che è certo, è che non verranno a farsi una passeggiata di salute. Per questo, servirà la massima attenzione. Fortunatamente, la qualità e la profondità della rosa azzurra permettono ad Antonio Conte di elaborare un turn-over ragionato, che non vada a minare troppo le certezze di una macchina perfettamente rodata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Pisa, sorprende la decisione di Conte: accadrà lunedì al Maradona