Napoli-Pisa sorprende la decisione di Conte | accadrà lunedì al Maradona

Spazionapoli.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Smaltita la delusione post City, è tempo di concentrare le proprie forze per il match contro il Pisa di Gilardino. In tal senso, Antonio Conte sta già pensando alle mosse tattiche da sfoderare per riportare la squadra alla vittoria. Non è di certo un segreto: i toscani (sulla carta) sono parecchio inferiori al Napoli ma, quello che è certo, è che non verranno a farsi una passeggiata di salute. Per questo, servirà la massima attenzione. Fortunatamente, la qualità e la profondità della rosa azzurra permettono ad Antonio Conte di elaborare un turn-over ragionato, che non vada a minare troppo le certezze di una macchina perfettamente rodata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli pisa sorprende la decisione di conte accadr224 luned236 al maradona

© Spazionapoli.it - Napoli-Pisa, sorprende la decisione di Conte: accadrà lunedì al Maradona

In questa notizia si parla di: napoli - pisa

Il Genoa guarda in casa Napoli per un ritorno: c’è anche il Pisa

Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta

Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli

UFFICIALE – Napoli, addio a sorpresa di Tiberio Ancora: ''Decisione improvvisa e personale''; Perché Retegui non gioca Napoli-Atalanta: infortunio o scelta tecnica? Clamorosa sorpresa al Maradona; Napoli-Pisa, sorprende la decisione di Conte: accadrà lunedì al Maradona.

napoli pisa sorprende decisioneDove vedere Napoli - Pisa in TV e streaming - Napoli vs Pisa saranno tra i protagonisti della quarta giornata di Serie A 2025/2026. Si legge su tomshw.it

napoli pisa sorprende decisioneNapoli-Pisa probabili formazioni: Neres scalpita per la prima volta da titolare - Perché per arrivare in fondo bene bisogna fare richiesta a ogni strategia. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Pisa Sorprende Decisione