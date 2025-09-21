Napoli-Pisa | probabili formazioni e dove vederla in tv Chance per Lucca

Napoli, 21 settembre 2025 - Dal Manchester City al Pisa: in questa parabola, tra Champions League e Serie A, il Napoli, nel match in programma lunedì 22 settembre alle 20.45 al Maradona, dovrà essere bravo a evitare cali di tensione che potrebbero giocare un brutto scherzo in un match all'apparenza non impossibile. Le probabili formazioni. Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli-Pisa: probabili formazioni e dove vederla in tv. Chance per Lucca

In questa notizia si parla di: napoli - pisa

