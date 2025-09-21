Napoli Pisa per Hojlund sarà la terza gara consecutiva in campo Le motivazioni di Conte tra la voglia di riscatto dopo Manchester e la possibilità di staccare tutti in classifica

Calcionews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli Pisa e quel Rasmus Hojlund pronto a dare continuità in termini di goal Il Napoli si prepara alla sfida di domani sera contro il Pisa con un duplice obiettivo: archiviare la bruciante sconfitta in Champions League contro il Manchester City e, soprattutto, conquistare la vetta solitaria della classifica di Serie A. Al centro dell’attenzione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

napoli pisa per hojlund sar224 la terza gara consecutiva in campo le motivazioni di conte tra la voglia di riscatto dopo manchester e la possibilit224 di staccare tutti in classifica

© Calcionews24.com - Napoli Pisa, per Hojlund sarà la terza gara consecutiva in campo. Le motivazioni di Conte, tra la voglia di riscatto dopo Manchester e la possibilità di staccare tutti in classifica

In questa notizia si parla di: napoli - pisa

Il Genoa guarda in casa Napoli per un ritorno: c’è anche il Pisa

Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta

Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli

Serie A, il Napoli vede il riscatto dopo la Champions: quote rasoterra nel posticipo contro il Pisa. Conte punta ancora sui gol di Hojlund - ROMA – Vincere per continuare a rimanere a punteggio pieno dopo quattro giornate. Segnala pianetazzurro.it

napoli pisa hojlund sar224Gioca Hojlund contro il Pisa, Lucca fa come le stelle: resta a guardare - Il Corsport: “Conte punta sulla sua velocità e la sua intensità, sulla sua capacità di attaccare la profondità e anche di difendere il pallone” ... Si legge su ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Pisa Hojlund Sar224