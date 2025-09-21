Napoli Pisa per Hojlund sarà la terza gara consecutiva in campo Le motivazioni di Conte tra la voglia di riscatto dopo Manchester e la possibilità di staccare tutti in classifica
Napoli Pisa e quel Rasmus Hojlund pronto a dare continuità in termini di goal Il Napoli si prepara alla sfida di domani sera contro il Pisa con un duplice obiettivo: archiviare la bruciante sconfitta in Champions League contro il Manchester City e, soprattutto, conquistare la vetta solitaria della classifica di Serie A. Al centro dell’attenzione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: napoli - pisa
Il Genoa guarda in casa Napoli per un ritorno: c’è anche il Pisa
Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta
Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli
? NAPOLI-PISA. Le probabili formazioni: Conte con il 4-3-3, Gilmour in regia e poi… http://AZZURRISSIMO.IT #Napoli #NapoliPisa - X Vai su X
Lunedì sera Napoli - Pisa ore 20.45 Menù partita 25€ Prenota il tavolo: 366 371 2132 ? Piazzetta Grande archivio 8, Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, il Napoli vede il riscatto dopo la Champions: quote rasoterra nel posticipo contro il Pisa. Conte punta ancora sui gol di Hojlund - ROMA – Vincere per continuare a rimanere a punteggio pieno dopo quattro giornate. Segnala pianetazzurro.it
Gioca Hojlund contro il Pisa, Lucca fa come le stelle: resta a guardare - Il Corsport: “Conte punta sulla sua velocità e la sua intensità, sulla sua capacità di attaccare la profondità e anche di difendere il pallone” ... Si legge su ilnapolista.it