Napoli-Pisa le probabili formazioni | Conte ne cambia 4 un titolarissimo finisce in tribuna

Antonio Conte pensa a un Napoli rinnovato per la partita contro il Pisa, con un turnover studiato dopo gli impegni ravvicinati. Il tecnico è pronto a cambiare assetto passando al 4-3-3, rilanciando Meret tra i pali e confermando la coppia centrale Beukema-Buongiorno, affiancata da Di Lorenzo e Olivera. In mezzo al campo dovrebbe esserci spazio . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - pisa

Il Genoa guarda in casa Napoli per un ritorno: c’è anche il Pisa

Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta

Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli

236 presenze e 6 gol, dal 2013 al 2019, per Raul Albiol: tutta Napoli attende il ritorno del Patron Il difensore spagnolo, ora al Pisa, potrebbe fare la sua prima presenza con la maglia dei toscani proprio contro i partenopei Già nel dicembre del 2022, in occ - facebook.com Vai su Facebook

Gilardino, tecnico del Pisa, ci crede e lancia la sfida al Napoli: "Niente paura: dirò ai ragazzi di dare tutto" Il tecnico ha anche parlato del possibile esordio, proprio al Maradona, del grande ex Albiol e dell'infortunato Stengs ? #SSCNapoli #Pisa #SpazioNa - X Vai su X

Serie A, Napoli – Pisa: probabili formazioni e precedenti; Napoli-Pisa quando giocano: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario e arbitro; Napoli-Pisa probabili formazioni: Neres scalpita per la prima volta da titolare.

Napoli-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole statistiche e orario dell partita - Il Pisa ha frenato con due sconfitte interne, ma ha strappato un pari prezioso a Bergamo e cercherà compattezza per ... Riporta sport.virgilio.it

Napoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte ne cambia 4, un titolarissimo finisce in tribuna - Antonio Conte pensa a un Napoli rinnovato per la partita contro il Pisa, con un turnover studiato dopo gli impegni ravvicinati. Scrive dailynews24.it