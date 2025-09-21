Napoli-Pisa la spinta dei 50mila per la vetta | Maradona sold out anche di lunedì
Non è più una sorpresa, è una meravigliosa abitudine. Per l’undicesima volta consecutiva, lo stadio Diego Armando Maradona sarà una fortezza ribollente di passione. Oltre 50mila tifosi, anche di lunedì sera, per una sfida contro una neopromossa. Ma Napoli-Pisa non è una partita come le altre: in palio c’è la vetta solitaria della classifica. Un’Occasione d’Oro per la Fuga. Il pareggio della Juventus a Verona ha servito al Napoli un assist d’oro. Una vittoria contro la squadra di Gilardino proietterebbe gli uomini di Conte al primo posto in solitaria dopo appena quattro giornate. Sarebbe uno sprint da record, un segnale potentissimo lanciato al campionato, una partenza persino migliore di quella della stagione del terzo scudetto con Spalletti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
