Napoli-Pisa Conte punta tutto sul fattore De Bruyne | il pronostico

Gazzetta.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I campioni d'Italia chiudono la quarta giornata: il belga vuole rifarsi dalla grande delusione contro gli ex del City. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

napoli pisa conte punta tutto sul fattore de bruyne il pronostico

© Gazzetta.it - Napoli-Pisa, Conte punta tutto sul fattore De Bruyne: il pronostico

In questa notizia si parla di: napoli - pisa

Il Genoa guarda in casa Napoli per un ritorno: c’è anche il Pisa

Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta

Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli

Conte punta tutto sul fortino in vista di Napoli-Pisa: 15 gare senza sconfitte al Maradona; Pronostico Napoli-Pisa quote analisi statistiche 4ª giornata Serie A; Napoli, niente drammi: ora Conte punta il Pisa.

napoli pisa conte puntaNapoli, Conte punta sul turnover: col Pisa atteso un 4-3-3 con cambi in ogni reparto - Col Pisa il tecnico potrebbe rispolverare il vecchio modulo con David alto a sinistra e l'ex della partita centravanti. Lo riporta gonfialarete.com

napoli pisa conte puntaNapoli, niente drammi: ora Conte punta il Pisa - Gli inglesi hanno sfruttato l’uomo in più per avere la meglio al debutto ... Riporta ilroma.net

Cerca Video su questo argomento: Napoli Pisa Conte Punta