Napoli–Pisa 34 anni dopo | il giorno in cui Diego lasciò la 10 a Zola

Dopo 34 anni e sette mesi, Napoli e Pisa tornano ad affrontarsi in Serie A. L'ultima volta risale al 17 febbraio 1991, quando all'Arena Garibaldi finì 1-1 con i gol di Ciro Ferrara e Michele Padovano, che pochi mesi dopo avrebbe vestito la maglia azzurra. Quel pomeriggio, però, restò nella memoria per un episodio destinato a entrare nella storia: Diego Armando Maradona lasciò la maglia numero 10 a Gianfranco Zola, indossando la 9. Non un dettaglio, ma un segnale in mesi complicati per il Pibe de Oro. Le presenze a Soccavo erano sempre più rare, le prestazioni altalenanti, e l'inchiesta su droga e frequentazioni pericolose stava per travolgere il campione argentino, che avrebbe giocato la sua ultima partita in azzurro poche settimane dopo, il 24 marzo a Marassi contro la Sampdoria.

